Vendredi 17 Novembre | 19H | « Nouvelles du cataclysme » / de Marie-Claire Calmus | Présentation-Lecture Librairie Publico – Paris

Pour celles et ceux qui n'ont pas connu la guerre, l'épidémie de COVID fut et quelque part demeure – dans les corps comme dans les esprits – un cataclysme. Dès 2020 l'auteure a tenté de la conjurer, notamment avec ces nouvelles qui peu à peu, avec le déclin du danger, se sont éloignées de cette source d'inspiration, et, évoquent – sur le même ton mi-réaliste, mi-imaginaire – d'autres sujets.

Librairie Publico – Paris
145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:00:00+01:00

Catégorie d'Évènement: Paris

