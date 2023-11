Vernissage de l’Exposition « Contre la guerre et la militarisation » : Affiches Antimilitariste et Pacifistes | du 11 Novembre au 03 Décembre Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Vernissage de l’Exposition « Contre la guerre et la militarisation » : Affiches Antimilitariste et Pacifistes | du 11 Novembre au 03 Décembre Librairie Publico – Paris Paris, 11 novembre 2023, Paris. Vernissage de l’Exposition « Contre la guerre et la militarisation » : Affiches Antimilitariste et Pacifistes | du 11 Novembre au 03 Décembre Samedi 11 novembre, 18h00 Librairie Publico – Paris Organisée en soutien à l’UPF et dans le cadre de la Campagne Fédérale antimilitariste contre la Guerre et la militarisation Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.librairie-publico.info/?p=8835 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

