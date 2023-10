» Contre la Bombe » : Rencontre-Débat présentée par / Françoise Boman , Médecin antinucléaire, antimilitariste et technocritique Librairie Publico – Paris Paris, 11 novembre 2023, Paris.

» Contre la Bombe » : Rencontre-Débat présentée par / Françoise Boman , Médecin antinucléaire, antimilitariste et technocritique Samedi 11 novembre, 16h00 Librairie Publico – Paris

À qui profite la Bombe ? Au président de la République, chef des Armées et maître du « bouton nucléaire », et bien sûr au complexe militaro-industriel. Le plan de relance voulu par Macron concerne le nucléaire militaire et dit civil. La loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit qu’environ 50 milliards (sur un total de 413) seront consacrés au maintien, à la modernisation et au renouvellement de l’arsenal nucléaire.

Pour réduire le risque de guerre nucléaire qui ne manquerait pas d’être cataclysmique pour l’humanité entière, et pour cesser d’aggraver la pollution planétaire inhérente aux industries nucléaires, il faut au contraire lever l’état d’alerte des 290 têtes nucléaires françaises, démanteler l’arsenal existant, signer, ratifier et mettre en œuvre le traité (international et contraignant) sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), mettre fin à la production de plutonium et autres déchets toxiques pour l’éternité.

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France

