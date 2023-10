Samedi 21 Octobre | 18H-21H | DJ SET SAUVAGEMENT ANTIFA du MOUTON QUI MORD | Meuh Productions | Quinzaine Antifa Librairie Publico – Paris Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Samedi 21 Octobre | 18H-21H | DJ SET SAUVAGEMENT ANTIFA du MOUTON QUI MORD | Meuh Productions | Quinzaine Antifa Samedi 21 octobre, 16h00 Librairie Publico – Paris Entrée Libre

Pour la quinzaine antifa de la Fédération anarchiste : Le Mouton Qui Mord a concocté un furieux DJ set contre les fachos de tous poils

1976 – 2023 Antifascistes Antiracistes & DIYAnarcho-punk crust & metalHip hop hardcore rock & reggae

Face aux menaces des fachos. Les musiciens ne lâchent rien (et les musiciennes non plus)

On vous attend, ça va tanguer !

Venez pogoter, hurler, chanter, danser avec

Des labels et des musiciens

Ana Tijoux, les sales majestés, Sidi Wacho, 99 Posse, ZSK, Dead Kennedys, NOFX, Sonic Youth, Propagandhi, Napalm Death, The Ex, Crass, Rubella Ballet,…

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Antifascisme Musique