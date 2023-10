Jeudi 19 Octobre | 19h | « Une Vie de lutte » et « Paris Rebelle » : approche de l’antifascisme français en 2 films | Quinzaine antifa Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Jeudi 19 Octobre | 19h | « Une Vie de lutte » et « Paris Rebelle » : approche de l’antifascisme français en 2 films | Quinzaine antifa Librairie Publico – Paris Paris, 19 octobre 2023, Paris. Jeudi 19 Octobre | 19h | « Une Vie de lutte » et « Paris Rebelle » : approche de l’antifascisme français en 2 films | Quinzaine antifa Jeudi 19 octobre, 19h00 Librairie Publico – Paris Accès Libre Une Vie de lutte » et « Paris Rebelle » : approche de l’antifascisme français en 2 films | Quinzaine antifa Une vie de lutte « Der kampf geht weiter » 2015 Réalisé par le North East Antifa & Lefte report

L’assassinat de Clément Méric et la montée des forces d’extrême droite en France et les luttes antifascistes à Paris observés par les allemands du North East Antifa de Berlin dans un film du collectif « Left Report » « Paris Rebelle « Zwischen rechtruck und revolte » 2016 Réalisé par le North East Antifa & Lefte Report

Après “Une vie de lutte” réalisé en 2015, les allemands du North East Antifa Berlin sont revenus à Paris pour le 3ème anniversaire de la mort de Clément Méric faire un nouvel état des lieux sur l’extrême-droite et la mouvance antifa mais en revenant davantage sur la répression des mouvements sociaux. Campagne Fédérale décidée au Congrès de la Fédération Anarchiste réunie les 27, 28 et 29 mai 2023 à Caulnes Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.librairie-publico.info/?p=8712 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

#antifascisme #projection #ClémentMéric Librairie Publico - Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris

