Michèle Bernard | Présentation du livre « Quand vous me rendrez visite » ( EPM musique) accompagnée de quelques chansons. Librairie Publico – Paris Paris, 17 octobre 2023, Paris.

Michèle Bernard | Présentation du livre « Quand vous me rendrez visite » ( EPM musique) accompagnée de quelques chansons. Mardi 17 octobre, 19h00 Librairie Publico – Paris Accès Libre

Michèle Bernard y retrace librement son chemin artistique depuis cinquante ans. Reconnue par la profession et par un public passionné de chanson expressive pour lequel l’alliance des mots et de la musique portés par une voix hors du commun reflète le sel de l’humanité, elle nous offre une œuvre majeure dans le paysage de la chanson francophone.

Cette biographie est suivie de l’intégralité de ses textes dont ses 350 titres enregistrés et présentés dans 22 albums accompagné de nombreux documents et témoignages inédits et présenté par une préface de Anne Sylvestre.

Avec la participation de Laurent Carmé et Cécile Prévost-Thomas

Révélation du Printemps de Bourges en 1978, elle enchaîne depuis, les concerts, réalise des spectacles collectifs aux formes ambitieuses et surtout, écrit et compose des chansons par centaines. Révoltées et anarchistes, tendres, rêveuses, drôles, poignantes : il y en a pour tout le monde et pour toutes les saisons de la vie. Michèle Bernard raconte tout cela dans ce livre. Levant des coins de voile sur quelques-uns de leurs mystères, elle éclaire leurs processus de création, explique son goût pour la poésie et pour sa mise en musique, parle de son amour, chevillé au corps, de la chanson et de la place que celle-ci occupe dans sa vie.

Car chez Michèle Bernard, vie et chanson ne font qu’une : en témoigne son travail en direction des enfants ou des amateurs avec les activités musicales qu’elle organise depuis trente ans à Saint-Julien-Molin Molette, son fief bien-aimé du parc naturel régional du Pilat.

« Attraper le temps pour regarder le monde, prendre sa température, essayer de le comprendre, accepter de ne pas le comprendre, admirer le beau, hurler le laid, garder la tête haute, écrire, et chanter… »

2023 a été marquée par l’enregistrement de son nouvel album Miettes et la parution de sa biographie sur plus de 550 pages . S’en ai suivi une tournée en quatuor à partir de septembre sur l’ensemble du territoire francophone.

https://youtu.be/3IaHSlwtCC8

http://www.michelebernard.net/-Calendrier-

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mich%C3%A8le_Bernard

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.librairie-publico.info/?p=8637 »}] [{« data »: {« author »: « Agnu00e8s Roure », « cache_age »: 86400, « description »: « Paroles et musique : Michu00e8le Bernard (1997) », « type »: « video », « title »: « Les vieux les enfants – Michu00e8le Bernard », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/3IaHSlwtCC8/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=3IaHSlwtCC8 », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC-Tk1XQW0uEy39QTpLy5lEw », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/3IaHSlwtCC8 »}, {« link »: « http://www.michelebernard.net/-Calendrier-« }, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Mich%C3%A8le_Bernard »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T19:00:00+02:00 – 2023-10-17T21:00:00+02:00

2023-10-17T19:00:00+02:00 – 2023-10-17T21:00:00+02:00

Chanson Française Chanson engagée