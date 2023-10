Quinzaine Antifa à Publico : programme global Librairie Publico – Paris Paris, 15 octobre 2023, Paris.

Quinzaine Antifa à Publico : programme global Dimanche 15 octobre, 14h00 Librairie Publico – Paris Entrée Libre

Dimanche 15 Octobre | 14H | Lancement de la Quinzaine antifa avec » La Horde » : Rencontre-débat autour du livre » Dix questions sur l’antifascisme » | Libertalia

Jeudi 19 Octobre | 19h | « Une Vie de lutte » et « Paris Rebelle » : approche de l’antifascisme français en 2 films

Samedi 21 Octobre | 18H-21H | DJ SET SAUVAGEMENT ANTIFA du MOUTON QUI MORD | Meuh Productions

Mardi 24 Octobre | 19H | L’extrême droite et les femmes : Rencontre-débat | Quinzaine antifa

Mercredi 25 Octobre à 19H : Soirée » Antifa le Jeu «

Dimanche 29 Otobre à16H Concert » Punk against Fascism » avec les groupes NoRep et Catharsis

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

Antifascisme