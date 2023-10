Lancement de la Quinzaine antifa avec » La Horde » : Rencontre-débat autour du livre » Dix questions sur l’antifascisme » Librairie Publico – Paris Paris, 15 octobre 2023, Paris.

Lancement de la Quinzaine antifa avec » La Horde » : Rencontre-débat autour du livre » Dix questions sur l’antifascisme » Dimanche 15 octobre, 14h00 Librairie Publico – Paris

Présentation du collectif » La Horde » et de son action .

https://lahorde.samizdat.net/

La Horde, c’est quoi ?

Énervé, indiscipliné, collectif et solidaire : ainsi va la horde, ainsi va l’antifascisme. Instrumentalisé, caricaturé, dévoyé, méprisé : ainsi va l’antifascisme, et la horde vient remettre les pendules à l’heure.En proposant un point de vue antifasciste sur l’actualité nationale et internationale, en collaboration avec les sites militants qui le font déjà, et en contrepoint des médias traditionnels.

En relayant et en participant aux initiatives antifascistes de terrain, et en mettant à disposition du matériel antifasciste d’hier et d’aujourd’hui.

En proposant à toutes celles et tous ceux qui veulent agir contre l’extrême droite de commenter, augmenter, corriger et partager les informations du site et d’en proposer de nouvelles.

Bref, un site antifasciste qu’on espère utile aux antifascistes de bonne volonté.

Présentation-Débat du livre « » Dix questions sur l’antifascisme » publié chez Libertalia

Cet ouvrage résulte d’un travail d’écriture collective et de synthèse de nos engagements antifascistes des dernières décennies.

il s’agit d’un ouvrage qui se veut à la fois une présentation, un guide pratique et un manifeste de notre lutte, écrit à hauteur de militant·es. C’est en tant qu’artisan·es des antifascismes d’hier et d’aujourd’hui que nous apportons nos réponses à dix questions :

1. qu’est-ce que l’antifascisme ?

2. qu’est-ce que l’extrême droite ?

3. quel antifascisme hier ? (1922-1981)

4. quel antifascisme aujourd’hui ? (1984-2023)

5. pourquoi être antifasciste ?

6. comment être antifasciste ?

7. l’antifascisme est-il violent ?

8. l’antifascisme est-il une contre-culture ?

9. quels sont les Liens avec les autres luttes ?

10. qui veut la peau de l’antifascisme ?

Accès libre

Un pot amical conclura ce lancement de campagne

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.librairie-publico.info/?p=8687 »}] [{« link »: « https://lahorde.samizdat.net/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:00:00+02:00