les 25 ans de la revue « Réfractions » | Présentation-Débat du N°50 Samedi 14 octobre, 16h00 Librairie Publico – Paris Accès Libre

Anniversaire oblige, ce numéro 50 revient sur les 25 ans de Réfractions, et retrace les lignes de force de cette revue dont le projet était de mettre en regard les fondamentaux de la pensée anarchiste et les changements rapides qui ont affecté nos sociétés, et donc d’en renouveler l’approche dans une perspective libertaire.

Ainsi le débat « moderne, post-moderne », l’analyse des nouvelles formes d’oppression liées à la domination néo-libérale ainsi que des nouveaux terrains de lutte apparus (nouvelles sexualités, écologie sociale), ont nourri nos réflexions, toujours dans l’optique pluraliste qui caractérise la revue. L’aventure réfractaire est donc loin d’être terminée.

https://revue-refractions.net/fr

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

Revue Réfractions Analyse libertaire