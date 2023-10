Concert Gaëtan Henrion | Chanson | Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Concert Gaëtan Henrion | Chanson | Librairie Publico – Paris Paris, 12 octobre 2023, Paris. Concert Gaëtan Henrion | Chanson | Jeudi 12 octobre, 19h00 Librairie Publico – Paris Accès libre, Participation Libre au Chapeau Porté par une voix qui vient du tréfonds et nous prend aux tripes cet auteur compositeur interprète comme une urgence ses chansons réalistes , intimistes ou expression d’une révolte, empreintes de rock , de reggae et de musiques du monde.

Il explorera l’ensemble de son répertoire mais en priorité les titres de son dernier album dont il nous avait offert la primeur lors de son enthousiasmant premier concert à Publico en 2021

Accès libre

Participation Libre au Chapeau Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.librairie-publico.info/?p=8616 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T19:00:00+02:00 – 2023-10-12T21:00:00+02:00

2023-10-12T19:00:00+02:00 – 2023-10-12T21:00:00+02:00 Concert Chanson Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Librairie Publico - Paris Adresse 145 rue amelot 75011 paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie Publico - Paris Paris latitude longitude 48.865048;2.366034

Librairie Publico - Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/