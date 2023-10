Projection-Débat | « Khalifa : l’étrange milliardaire algérien » de / Jean-Baptiste Rivoire Librairie Publico – Paris Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Projection-Débat | « Khalifa : l’étrange milliardaire algérien » de / Jean-Baptiste Rivoire Samedi 7 octobre, 16h00 Librairie Publico – Paris Entrée Libre

Banque, compagnie aérienne, chaîne de télévision, société de location de voiture et laboratoire pharmaceutique : Abdelmoumen Rafik Khalifa était en 2003 patron d’un énorme groupe et arrivé en France à peine trois ans auparavant , cette réussite fulgurante impressionne.

Comment ce pharmacien, fils de ministre prospère-t-il dans une situation politique si floue ? Par exemple, quels gages a t il fournit au CSA pour émettre sur le canal 69 de la télévision par satellite ?

Qu’est ce qui pousse cet « homme d’affaires » à laver l’image de son gouvernement ? Vingt ans après sa chute ces questions se posent encore.

Ainsi l’actuel président Abdelmajid Tebboune détenait ainsi le poste de « ministre de l’habitat et de la ville » lors des terribles inondations de Bab El Oued évoquées dans ce reportage .

« Khalifa : l’étrange milliardaire algérien » de Jean-Baptiste Rivoire nous aide à répondre à toutes ces questions . Ce film de 30 minutes nous éclaire sur cet essai raté de « peopolisation » de l’Algérie mais également sur l’impunité des crimes de la « décennie noire » camouflés, jusqu’à aujourd’hui, derrière la façade « démocratique » du régime.

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

