Présentation-Lecture de poèmes militants | « Feuilles volantes » / de Monica Jornet (Éditions Libertaires ) Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Présentation-Lecture de poèmes militants | « Feuilles volantes » / de Monica Jornet (Éditions Libertaires ) Librairie Publico – Paris Paris, 30 septembre 2023, Paris. Présentation-Lecture de poèmes militants | « Feuilles volantes » / de Monica Jornet (Éditions Libertaires ) Samedi 30 septembre, 16h00 Librairie Publico – Paris Entrée libre Samedi 30 Septembre | 16H | Présentation-Lecture de poèmes militants | « Feuilles volantes » / de Monica Jornet (Éditions Libertaires ) http://www.librairie-publico.info/?p=8563 Monica Jornet, du groupe Gaston Couté de la FA, nous invite cette fois encore à une lecture militante : « Toute poésie est engagée », dit-elle, « elle engage tout notre être. Le dire n’engage que moi-même, mais vous aussi peut-être, car lire est un partage… ». Dans son nouveau livre, Feuilles volantes, la poétesse anarchiste « essuie de son drapeau les larmes de la nuit » : des poèmes libres, rimés ou non, à partager sans modération à la librairie Publico Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.librairie-publico.info/?p=8563 »}] [{« link »: « http://www.librairie-publico.info/?p=8563 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T16:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

2023-09-30T16:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00 LibrairiePublico Poésie Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Librairie Publico - Paris Adresse 145 rue amelot 75011 paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie Publico - Paris Paris latitude longitude 48.865048;2.366034

