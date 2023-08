Rencontre-Débat : « Cultiver les communs, une sortie du capitalisme par la terre » / de Tanguy Martin (Syllepse, 2023). Librairie Publico – Paris Paris, 14 septembre 2023, Paris.

L’appropriation de la terre a joué un rôle central dans l’émergence du capitalisme et la façon dont elle joue un rôle tout aussi important dans sa perpétuation.

Et c’est à cela que s’attaquent aujourd’hui les mouvements sociaux inspirés des théories des communs pour mettre en œuvre une sortie du capitalisme par la terre.

L’auteur dialoguera avec les administrateurs et administratrices du Pôle InPact, une plateforme réunissant dix des principaux réseaux et organisations qui accompagnent vers l’agroécologie paysanne. h

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France

2023-09-14T19:00:00+02:00 – 2023-09-14T21:00:00+02:00

