Samedi 09 et Dimanche 10 Septembre de 11H à 19H | Publico en fête, de Rentrée : Grande Braderie de livres et disques et Musique

Publico-Librairie du Monde Libertaire lance symboliquement sa saison d’animations par un moment festif .

Il y aura ainsi sur ces deux jours, pour la cinquième fois, une Grande Braderie,

symbole de notre volonté de diffuser les idées anarchistes et la culture au sens large, musique compris, au plus grand monde. Une partie de la salle d’animation située à l’arrière de la la librairie y est d’ailleurs consacrée toute l’année.

Ces deux journées seront ponctuées de prestations musicales témoignant de la place de la musique à Publico où plus d’une quinzaine d’animations musicales ont eu lieu cette saison que ce soient des concerts engagées de chanson française, de rock militant, de chants et musiques populaires du monde entier,…sans oublier trois DJ SET thématiques

Samedi 09 Septembre à 14H

NOREP : Punk revendicatif ( en acoustique )

Ce trio de keupons qui emmerde le monde s’est formé dans un garage. Inspirés par la scène punk underground parisienne, ils font retentir du street punk bien revendicateur. Avec une carrière florissante de 0 album, 0 EP, et quelques concerts par ci par là, ils ont déjà des compositions à proposer. De la musique avec des amplis qui crachent, une batterie qui se fait fracasser et un chanteur qui dégueule ce qu’il pense.

Mais pour ce concert, ils sentiront peut-être le tabac froid et la bière bon marché. Mais leurs morceaux seront revisités en acoustique. Et joueront des reprises que vous reconnaîtrez sûrement.

Samedi 09 Septembre à 16H

Paco Muñoz

Un Flamenco de Almeria à Paris

L’art flamenco, autant dans le chant que dans la guitare ou la danse, contient un panel d’émotions qui va de la joie la plus intense à la peine la plus profonde. Toutefois, selon Fédérico Garcia Lorca, il n’y a ni nostalgie ni mélancolie.

Paco, fils de cénétiste espagnol est bercé depuis l’enfance par ces émotions du flamenco et les exprime lui même depuis plus de 40 ans dans un chant passionné.

Il se produit accompagné d’un guitariste sans en avoir un d’attitré au grès des rencontres.

Dimanche 10 Septembre à 14H

Collectif » les Pétroleuses «

Les Pétroleuses, ce sont les femmes de la Commune de Paris. De mars à mai 1871, elles se sont engagées comme cantinières, journalistes, institutrices, combattantes. Elles ont chanté, elles ont construit des barricades, elles ont espéré établir l’égalité sociale.

Nous leur rendons hommage en reprenant des chansons et des textes de l’époque, que nous avons arrangés pour nos quatre voix, le violoncelle et la contrebasse. Leurs paroles résonnent aujourd’hui bien trop fort à nos oreilles et nous tenons à faire connaître le destin exceptionnel de ces femmes du peuple.

Le collectif des Pétroleuses a été créé en 2021 à l’occasion des 150 ans de la Commune de Paris et se produit régulièrement depuis.

A l’occasion de la Braderie de la Librairie Publico, nous vous proposerons des extraits musicaux de notre spectacle “les Pétroleuses : Vive(nt) la Commune !” monté en mars 2023.

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T11:00:00+02:00 – 2023-09-09T19:00:00+02:00

2023-09-10T11:00:00+02:00 – 2023-09-10T19:00:00+02:00

