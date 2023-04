Féminicides – Une histoire mondiale Rencontre avec Christelle Taraud Librairie Publico – Paris, 12 mai 2023, Paris.

Féminicides – Une histoire mondiale Rencontre avec Christelle Taraud Vendredi 12 mai, 19h30 Librairie Publico – Paris

Rencontre avec Christelle Taraud autour de l’ouvrage qu’elle a dirigé « Féminicides – Une histoire mondiale »

Dans tous les pays du monde, à toutes les époques, des femmes ont été tuées parce qu’elles étaient des femmes.

L’historienne Christelle Taraud réunit dans ce livre les meilleures spécialistes mondiales de la question, des œuvres d’artistes et d’écrivaines, des témoignages et des archives… pour comprendre le continuum de violences qui s’exerce contre les femmes depuis la préhistoire.

Un ouvrage essentiel et inédit, autant scientifique que politique.

Avec les contributions de Gita Aravamudan, Claudine Cohen, Silvia Federici, Rosa-Linda Fregoso, Elisa von Joeden-Forgey, Dalenda Larguèche, Patrizia Romito, Rita Laura Segato, Aminata Dramane Traoré et plus d’une centaine d’autres autrices et auteurs.

Cette publication se propose à travers de multiples contributions de montrer la suprématie du masculin sur le féminin depuis le Néolithique et sur les cinq continents. Il s’agit de la plus vaste étude sur les violences faites aux femmes.

Christelle Taraud est une féministe et historienne, spécialiste de l’histoire contemporaine du Maghreb, de l’histoire des femmes, du genre et des sexualités en contexte colonial.

Christelle Taraud sur Radio Libertaire le 18 janvier 2023:

Christelle Taraud sur Radio Libertaire le 18 janvier 2023:
https://www.anarchiste.info/radio/libertaire/emission/femmes-libres/2023/01/18/

Soirée organisée par le Groupe Libertaire La Rue

https://groupe-libertaire-la-rue.jimdosite.com/

Librairie Publico – Paris
145 rue amelot
75011 paris

