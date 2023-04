« Le Monde comme projet Manhattan » : Rencontre-Débat avec Jean Marc Royer Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

« Le Monde comme projet Manhattan » : Rencontre-Débat avec Jean Marc Royer Librairie Publico – Paris, 28 avril 2023, Paris. « Le Monde comme projet Manhattan » : Rencontre-Débat avec Jean Marc Royer Vendredi 28 avril, 19h30 Librairie Publico – Paris Des laboratoires du nucléaire à la guerre généralisée au vivant : récit de l’histoire du projet états-unien d’élaboration de l’arme atomique.

Un projet qui n’est pas un simple projet militaire et industriel, mais au fond un « projet de société ». Jean Marc Royer orientera son intervention sur un rappel de cette historicité, et la manière dont elle resurgit dans la menace d’un conflit, ou d’un débordement nucléaire possible dans le conflit en Ukraine.

Jean Marc Royer est l’auteur d’un appel intitulé « Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima, des crimes contre l’humanité ». Il a publié également : La Science, creuset de l’inhumanité, décoloniser l’imaginaire occidental, L’Harmattan, 2012.

ORGANISÉ DANS LE CADRE DE NOTRE CAMPAGNE ANTINUCLÉAIRE https://www.campagnes.federation-anarchiste.org/antinucleaire/ Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris

