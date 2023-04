« Notre ami l’atome /de Kenichi Watanabe| Projection-Débat | en présence de son réalisateur Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

« Notre ami l’atome /de Kenichi Watanabe| Projection-Débat | en présence de son réalisateur Librairie Publico – Paris, 27 avril 2023, Paris. « Notre ami l’atome /de Kenichi Watanabe| Projection-Débat | en présence de son réalisateur Jeudi 27 avril, 19h30 Librairie Publico – Paris « Notre Ami l’Atome » a été réalisé en 2020. Ce film fait le récit de la cohabitation forcée avec l’industrie nucléaire. En cinq chapitres et au fil de poignants récits de victimes, Kenichi Watanabe retrace un siècle de désastre sanitaire, en dénonçant le silence et les mensonges d’État qui l’entourent. Au travers d’épisodes peu connus, un film manifeste, à l’heure où les autorités japonaises prévoient de rejeter à la mer en 2022 le million de tonnes d’eau contaminée qui a servi à refroidir les réacteurs de Fukushima…

La projection du film de 52 minutes sera suivie d’un échange avec le réalisateur.

http://www.librairie-publico.info/?p=8019

ORGANISÉ DANS LE CADRE DE NOTRE CAMPAGNE ANTINUCLÉAIRE https://www.campagnes.federation-anarchiste.org/antinucleaire/

Librairie Publico – Paris
145 rue amelot
75011 paris
Paris

