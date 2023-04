Causerie Populaire et Libertaire | »Non le Nucléaire n’est pas écologique » avec la participation de membres du CCOA-ADN 75 Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Causerie Populaire et Libertaire | »Non le Nucléaire n’est pas écologique » avec la participation de membres du CCOA-ADN 75 Librairie Publico – Paris, 23 avril 2023, Paris. Causerie Populaire et Libertaire | »Non le Nucléaire n’est pas écologique » avec la participation de membres du CCOA-ADN 75 Dimanche 23 avril, 16h00 Librairie Publico – Paris Mettant à profit la confusion qui voudrait nous faire croire que l’énergie fournie par les centrales nucléaires est « décarbonnée », et même qu’elle pourrait « sauver le climat », le pouvoir politique français remet en route la machine nucléaire sans la moindre consultation. La construction de trois nouvelles tranches EPR (le procédé de Flamanville qu’EDF ne parvient pas à faire fonctionner) est actée sans le moindre débat. Les autorités de surveillance IRSN et ASN sont en passe d’être fondues en un seul organisme afin de s’assurer une observation complaisante des installations présentes et à venir. Dans le même temps des centrales vieillissantes sont prolongées au delà de toute rigueur, et deviennent des poubelles hautement radioactives qui font redouter des accidents de la gravité de ceux de Fukushima ou Tchernobyl. Ces installations continuent de rejeter des radionucléides qui s’accumulent dans les environnements et les organismes. Les déchets s’accumulent dans des « piscines » dont les écoulements s’infiltrent dans les sols et menacent les cours d’eau et la mer.

Le CCOA-ADN 75 animera également une rencontre-débat le Mercredi 10 Mai à 19H

