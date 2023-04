Projection-Débat : « Notre terre mourra proprement », documentaire de Catherine Fumé et Francois Guerroré , 1ere Partie Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Projection-Débat : « Notre terre mourra proprement », documentaire de Catherine Fumé et Francois Guerroré , 1ere Partie Librairie Publico – Paris, 19 avril 2023, Paris. Projection-Débat : « Notre terre mourra proprement », documentaire de Catherine Fumé et Francois Guerroré , 1ere Partie Mercredi 19 avril, 20h00 Librairie Publico – Paris Notre Terre Mourra Proprement est avant tout un outil d’éducation populaire. Cette histoire est l’histoire de luttes populaires inspirantes. « Comité Centrales » par ce film offre un colossal travail de mémoire. Ce récit est régénérant, enthousiasmant. Il permet de s’imprégner de la culture des luttes pour ne pas sombrer dans la résignation, pour nourrir sa révolte, son indignation, son refus et sa volonté d’un autre monde que celui de la destruction. Atomique en l’occurrence, face aux nouveaux EPR que veulent nous imposer les politiques et les technocrates.

ORGANISÉ DANS LE CADRE DE NOTRE CAMPAGNE ANTINUCLÉAIRE https://www.campagnes.federation-anarchiste.org/antinucleaire/ Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.campagnes.federation-anarchiste.org/antinucleaire/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T20:00:00+02:00 – 2023-04-19T23:00:00+02:00

2023-04-19T20:00:00+02:00 – 2023-04-19T23:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Librairie Publico - Paris Adresse 145 rue amelot 75011 paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Librairie Publico - Paris Paris

Librairie Publico - Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Projection-Débat : « Notre terre mourra proprement », documentaire de Catherine Fumé et Francois Guerroré , 1ere Partie Librairie Publico – Paris 2023-04-19 was last modified: by Projection-Débat : « Notre terre mourra proprement », documentaire de Catherine Fumé et Francois Guerroré , 1ere Partie Librairie Publico – Paris Librairie Publico - Paris 19 avril 2023 Librairie Publico - Paris Paris Paris

Paris Paris