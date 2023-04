Luttes anarchistes au Brésil Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Luttes anarchistes au Brésil Librairie Publico – Paris, 13 avril 2023, Paris. Luttes anarchistes au Brésil Jeudi 13 avril, 19h00 Librairie Publico – Paris Gustavo et Linguiça un autre compagnon de l’IFA-Br ( Iniciativa Federalista Anarquista-Brasil ) , viennent à Publico dans le cadre d’une tournée européenne, après leur participation au Congrès de l’IFA ( Internationale des Fédérations Anarchistes) en Italie, pour nous faire connaître les luttes actuelles de l’IFA-Br au Brésil et s’informer sur nos luttes dans l’hexagone.

Gustavo est un militant anarchiste issu du Mouvement AnarchoPunk de Río de Janeiro du milieu des années 90, aujourd’hui membre actif de la Liga Anarquista-RJ.

La Liga Anarquista-R J ( la Ligue Anarchiste de Rio de Janeiro ) participe actuellement à la lutte anarchiste et antifasciste au niveau local ainsi qu’à la construction au niveau national de l’IFA-Br (Iniciativa Federalista Anarquista-Brasil : Initiative Fédéraliste Anarchiste du Brésil ) notamment par l’organisation en 2023 du 6° Forum Général Anarchiste .

l'IFA Brasil est adhérente , comme la FA francophone, à l'Internationale des Fédérations Anarchistes, l'IFA qui tiendra son 12e congrès à Massenzatico en Italie du 07 au 10 Avril 2023 et s'est en revenant de ce congrès anarchiste international que nos camarades nous rencontrerons à Paris.

2023-04-13T19:00:00+02:00 – 2023-04-13T22:00:00+02:00

