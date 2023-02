CinéSegui Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

CinéSegui Librairie Publico – Paris, 25 février 2023, Paris. CinéSegui Samedi 25 février, 16h00 Librairie Publico – Paris Generation War 3 | Projection-Débat Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France Le groupe Salvador Segui (FA) organise une projection/débat autour du troisième épisode du film « Generation War« , programmé à la demande du public du premier épisode, le 14 Janvier dernier.

Nous retrouvons la suite de l’histoire de nos cinq ami-e-s que la guerre a séparé. Juin 1944. Wilhelm, condamné à mort pour désertion, a été gracié mais envoyé dans un bataillon disciplinaire chargé des basses besognes. L’espoir d’en réchapper vivant est très mince. Viktor et le groupe de partisan-es polonais tendent une embuscade à un convoi ferroviaire allemand pour récupérer des armes. Ils y découvrent des wagons remplis de juif.ves envoyé-e vers les camps de la mort et de les libérer. Pour Viktor c’en est trop … Friedhelm, détruit psychologiquement par la guerre et persuadé du décès de son frère, intègre de son côté l’armée anti-partisane du colonel Hiemer, responsable de nombreux crimes, qui l’avait pourtant autrefois écœuré.

