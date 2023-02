Présentation-Lecture Librairie Publico – Paris, 16 février 2023, Paris.

Présentation-Lecture Jeudi 16 février, 19h00 Librairie Publico – Paris

Ouvre-Moi : Poèmes à crier / de Brigitte Brami

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France

Dans ce recueil de poésies écrites entre 1980 et 1990, Brigitte Brami, née en 1964, fait déjà montre d’un talent ancré dans un univers singulier à la belle langue cisaillée et puissante et aux métaphores incisives et sensibles.

Brigitte Brami, née en 1964 à Tunis, vit entre Marseille et Paris. Spécialiste de Jean Genet, thème de ses études doctorales à la Sorbonne, c’est lors de sa deuxième incarcération à la Maison d’Arrêt des Femmes qu’elle finalise les corrections de Miracle de Jean Genet . Elle s’est fait remarquer en 2011 par le succès en librairie d’un livre relatant sa première incarcération à Fleury- Mérogis : La Prison ruinée. Car le feu qui me brûle est celui qui m’éclaire, carnets de cavale en est la suite. Elle est régulièrement interrogée par des journalistes sur les problématiques carcérales.



2023-02-16T19:00:00+01:00

2023-02-16T22:00:00+01:00