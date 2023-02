CinéSegui Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

CinéSegui Librairie Publico – Paris, 11 février 2023, Paris. CinéSegui Samedi 11 février, 16h00 Librairie Publico – Paris Generation War 2 | Projection-Débat Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France Le groupe Salvador Segui (FA) organise une projection/débat autour du deuxième épisode du film « Generation War« , programmé à la demande du public du premier épisode le 14 Janvier dernier.

Ce deuxième épisode se déroule en juillet 1943. Après la défaite de Stalingrad, l’officier Wilhelm commence à questionner l’évidence de la victoire du Reich et la tactique employée par ses supérieurs. Il perd espoir dans ses idéaux tandis que son jeune frère, Friedhelm, s’adapte lui, de plus en plus vite à la barbarie de la guerre. Viktor, lui, est envoyé au camp d’Auschwitz mais tente de s’échapper du train qui l’y conduit…

