Projection-Débat Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Projection-Débat Librairie Publico – Paris, 5 février 2023, Paris. Projection-Débat Dimanche 5 février, 16h00 Librairie Publico – Paris La Ferme des animaux de John Halas et Joy Batchelor d’après Georges Orwell / Comment lutter contre toutes les formes de pouvoir, capitaliste ou communiste autoritaire ? Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France Lassés des mauvais traitements, les animaux se révoltent contre le fermier. Ils le chassent et proclament une nouvelle société où tous les animaux sont égaux.Tout se passe bien dans la ferme jusqu’à ce que des cochons décident que dans la ferme, certains animaux sont plus égaux que d’autres…

Cette fable politique sur la lutte contre tous les pouvoirs – capitalistes ou communistes autoritaires – est aussi passionnante pour les adultes que pour les enfants.

Projection suivi d’un débat sur

« Comment lutter contre toutes les formes de pouvoir, capitaliste ou communiste autoritaire ? «

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T16:00:00+01:00

2023-02-05T19:00:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Librairie Publico - Paris Adresse 145 rue amelot 75011 paris Ville Paris lieuville Librairie Publico - Paris Paris Departement Paris

Librairie Publico - Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Projection-Débat Librairie Publico – Paris 2023-02-05 was last modified: by Projection-Débat Librairie Publico – Paris Librairie Publico - Paris 5 février 2023 Librairie Publico - Paris Paris Paris

Paris Paris