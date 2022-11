Frérot Frangin : Hôtel bestiole, hôtel bagnole Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Entrée libre

de Thierry Maricourt et illustré par Nathalie Dieterlé. Présenté par son auteur Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« link »: « http://www.librairie-publico.info/?p=7579 »}] Nous retrouvons pour la troisième fois la correspondance entre Frérot et Frangin. Frangin a trouvé un travail de mécanicien au Garage Confiance.Frérot est à la recherche de l’individu qui a mélangé de la mort-aux-rats avec les croquettes du chat de l’immeuble, surnommé « le racé des gouttières ». Un réquisitoire à deux voix contre la bêtise humaine. Thierry Maricourt , successivement ouvrier en imprimerie, bibliothécaire, libraire, éditeur a écrit une cinquantaine de romans, essais, poésie mais également livres jeunesse comme la série Frérot Frangin dont ce troisième tome sortira en ce début du mois de Décembre et qui sera présenté ce soir là à Publico. http://www.librairie-publico.info/?p=7579

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T16:00:00+01:00

2022-12-10T19:00:00+01:00

