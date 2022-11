LivreSegui Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

» Amiante et mensonge : notre perpétuité, journal de Paul et Virginie » /de Virginie Dupeyroux | en présence de l’autrice Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« link »: « http://www.librairie-publico.info/?p=7601 »}] Amiante : chaque jour cette fibre minérale est responsable de la mort de plus de dix personnes en France et continue de déclencher des pathologies mortelles des décennies plus tard après qu’on y a été exposé. Bien que sa toxicité ait été connue dès le début du XXè siècle, l’utilisation de l’amiante n’a été interdite qu’en 1977, ce qui n’a pas empêché les industriels de tenter d’en maintenir l’usage, que ce soit sur les lieux de travail, dans l’habitat et tout notre environnement. Particuliers et associations mènent depuis plus de 25 ans le combat pour dénoncer ce scandale. C’est le sujet du livre de Virginie Dupeyroux qui sera présenté en sa présence http://www.librairie-publico.info/?p=7601

