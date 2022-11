Projection Débat du Groupe d’Ivry Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Projection Débat du Groupe d’Ivry Librairie Publico – Paris, 20 novembre 2022, Paris. Projection Débat du Groupe d’Ivry Dimanche 20 novembre, 16h00 Librairie Publico – Paris

Entrée libre

Les Soldats de l’Espérance / Roger Spottiswoode : Sida : état des lieux médical, politique, social Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« link »: « http://www.librairie-publico.info/?p=5939 »}] En 1980 a Ebola, Centre-Afrique, une épidémie dont la nature est encore inconnue extermine le personnel et les malades d’un hôpital de brousse. Impuissant à l’endiguer, Don Francis, jeune médecin américain retourne aux États-Unis pour, à peine quelques mois plus tard, découvrir qu’une maladie semblable a commencé de faire de terribles ravages au sein d’une communauté en particulier : les homosexuels. En liaison avec l’équipe française du professeur Montagnier, Don Francis poursuit fébrilement ses recherches. Il s’agit en réalité du virus du Sida. Mais Francis comprend que ni les responsables politiques, ni les journalistes n’ont envie de s’occuper du problème, qu’ils préfèrent traiter par le mépris. Pendant ce temps, la mort poursuit son terrible ouvrage… http://www.librairie-publico.info/?p=5939

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T16:00:00+01:00

2022-11-20T19:00:00+01:00

