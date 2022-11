Projection-Débat Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

» Encerclés » raconte le quotidien et la résistance des 34 habitants·es de la communauté zapatiste de Nuevo San Gregorio (État du Chiapas – Mexique) dépossédée de la quasi-totalité de ses terres par ceux qu'iels appellent « les envahisseurs ». Entourés·ées de barbelés, iels vivent depuis plus de deux ans comme séquestrés·ées au sein de leur propre village, sont la cible régulière d'intimidations et d'insultes, mais n'abandonnent pas pour autant la lutte et le mouvement zapatiste dans lequel iels placent une très grande espérance.

