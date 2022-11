Causeries de la Commune Librairie Publico – Paris, 16 novembre 2022, Paris.

Causeries de la Commune Mercredi 16 novembre, 20h00 Librairie Publico – Paris

Actualité de la situation sociale en Iran » avec Nader Teyf

Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« link »: « http://www.librairie-publico.info/?p=7556 »}]

Après plusieurs semaines de lutte et de révolte des femmes et des hommes en Iran qui ont fait au bas mot au moins 200 mort-e-s, le groupe Commune de Paris de la FA a invité Nader Tyef à venir faire l’état de la situation et répondre à une question fondamentale : révolte ou révolution ? Et dans les deux cas, quelle chance de réussite et quelle issue possible ? Quelle signification donner à la reprise du slogan « femme, vie, liberté » ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T20:00:00+01:00

2022-11-16T22:00:00+01:00