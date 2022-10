No Border Week : « Ni États ni frontières, tout ce qui est humain est notre Librairie Publico – Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

No Border Week : « Ni États ni frontières, tout ce qui est humain est notre Librairie Publico – Paris, 16 octobre 2022, Paris. No Border Week : « Ni États ni frontières, tout ce qui est humain est notre 16 octobre – 4 novembre Librairie Publico – Paris Expositions : » Parloir sauvage au CRA de Rennes » et » Dublin sur le papier » Librairie Publico – Paris 145 rue amelot 75011 paris Paris 75011 Paris Île-de-France [{« link »: « http://www.librairie-publico.info/?p=7157 »}] Photographies d’Anthony Rouxel , Karim et Mahjoub Infos: http://www.librairie-publico.info/?p=7157

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T10:30:00+02:00

2022-11-04T19:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Librairie Publico - Paris Adresse 145 rue amelot 75011 paris Ville Paris lieuville Librairie Publico - Paris Paris Departement Paris

Librairie Publico - Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

No Border Week : « Ni États ni frontières, tout ce qui est humain est notre Librairie Publico – Paris 2022-10-16 was last modified: by No Border Week : « Ni États ni frontières, tout ce qui est humain est notre Librairie Publico – Paris Librairie Publico - Paris 16 octobre 2022 Librairie Publico - Paris Paris Paris

Paris Paris