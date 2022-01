Librairie Polinoise – Inauguration du nouvel étage Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Librairie Polinoise – Inauguration du nouvel étage
Librairie Polinoise, Fruitière des livres
3 Rue Travot
Poligny

2022-01-29

Le samedi 29 janvier :
– toute la matinée, salon café et gourmandises (soumis bien sûr aux conditions sanitaires en vigueur, pass sanitaire et distanciation).
– à partir de 15h00, visite du Loup ! Le célèbre personnage d'albums des éditions Auzou vient rencontrer ses jeunes lectrices et lecteurs.
– 18h00, présentation du jeu Fingers par Benjmain Reynoudt, son créateur, suivie de quelques parties si le cœur vous en dit (jeu accessible à partir de 8 ans).

commande@librairie-poligny.fr
+33 3 84 37 29 82

