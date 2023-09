L’auteur Alexandre Anizy à la librairie Papyrus librairie Papyrus La Ferté-Bernard Catégories d’Évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe L’auteur Alexandre Anizy à la librairie Papyrus librairie Papyrus La Ferté-Bernard, 7 octobre 2023, La Ferté-Bernard. L’auteur Alexandre Anizy à la librairie Papyrus Samedi 7 octobre, 15h00 librairie Papyrus Entrée libre Samedi 7 octobre 2023, de 15h à 18h, la librairie Papyrus accueillera l’auteur Alexandre Anizy pour la présentation de son ouvrage Uniterrien, publié aux éditions Abak en mai 2023. La rencontre sera suivie par une séance de dédicaces.

Avec ce livre, l’auteur a souhaité proposer une édition très soignée à ses futurs lecteurs. Et comme pour tous ses autres textes, les éditions Abak diffusent une version numérique à prix modique (5,99 €). librairie Papyrus 37 rue Huisne, La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

