Atelier créatif : poisson accordéon – Réservation obligatoire (6 places) 34 Rue de la Plage, 13 avril 2023, Soulac-sur-Mer.

Découpage ? Collage ? Prêts ? C’est parti pour l’atelier poisson accordéon ! La librairie organise un

moment ludique pour les enfants de 4 à 6 ans pour repartir avec son beau poisson coloré et plié

comme un accordéon..

2023-04-13 à ; fin : 2023-04-13 16:30:00. .

34 Rue de la Plage Librairie Oncle Tome

Soulac-sur-Mer 33780 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Cutting ? Gluing? Ready to go? Let’s go for the accordion fish workshop! The bookstore organizes a

for children from 4 to 6 years old to leave with a beautiful colored and folded fish

like an accordion.

¿Cortar? ¿Pegar? ¿Listo para empezar? ¡Vamos a por el taller de peces acordeón! La librería organiza un

para que los niños de 4 a 6 años se vayan con un bonito pez de colores doblado como un acordeón

como un acordeón.

Ausschneiden ? Zusammenkleben ? Sind Sie bereit? Auf geht’s zum Akkordeon-Fisch-Workshop! Die Buchhandlung organisiert einen

spielerische Zeit für Kinder von 4 bis 6 Jahren, um mit ihrem schönen bunten und gefalteten Fisch nach Hause zu gehen

wie ein Akkordeon.

Mise à jour le 2023-03-21 par OT Médoc Atlantique