Rencontre avec l'historien et auteur Tal Bruttmann Librairie Ombres blanches Toulouse

Rencontre avec l’historien et auteur Tal Bruttmann Librairie Ombres blanches, 27 avril 2023, Toulouse. Rencontre avec l’historien et auteur Tal Bruttmann Jeudi 27 avril, 18h00 Librairie Ombres blanches Entrée libre, réservation conseillée Rencontre autour de la parution en français de l’ouvrage de Tal Bruttmann, Stefan Hördler et Christophe Kreutzmüller Un album d’Auschwitz : comment les nazis ont photographié leurs crimes (Seuil).

Entre mi-mai et début juillet 1944, des centaines de milliers de Juifs de Hongrie sont déportés à Auschwitz-Birkenau. Pour montrer à leur hiérarchie la « bonne mise en oeuvre » de cette opération logistique d’envergure, des SS photographient les étapes qui mènent de l’arrivée des convois jusqu’au seuil des chambres à gaz, ou au camp pour la minorité qui échappa à la mort immédiate. Ces photographies, connues sous le nom d’« Album d’Auschwitz », ont été retrouvées par une rescapée, Lili Jacob, à la libération des camps, avant de servir de preuves dans différents procès et de faire l’objet de plusieurs éditions. Ce livre permet d’y jeter un regard neuf. Librairie Ombres blanches ombres blanches Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « musee-resistance@cd31.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 33 17 40 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T18:00:00+02:00 – 2023-04-27T19:30:00+02:00

2023-04-27T18:00:00+02:00 – 2023-04-27T19:30:00+02:00 musée Seconde Guerre mondiale droits réservés

