Dédicace de Julien Neel Librairie Mollat Bordeaux, 20 janvier 2024 14:00, Bordeaux.

Dédicace de Julien Neel Samedi 20 janvier 2024, 15h00 Librairie Mollat

Retrouvez le livre : https://urlz.fr/oofM

« Lou veut organiser le plus grand festival de musique de la région. Avec l’aide de ses amis Tristan, Mina et Nour, elle se lance corps et âme dans ce nouveau projet. La jeune femme est loin de se douter que ces deux jours de festivités vont bouleverser le cours de son existence. » ©Electre 2023

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

La dédicace se fera sur tickets limités distribués dans la librairie Mollat le jour de l’événement.

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/oofM »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T15:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00

