Dédicace de Marc Jailloux Samedi 2 décembre, 15h00 Librairie Mollat Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez le livre : https://urlz.fr/o0Vw

"Alors qu'Alix et Enak quittent l'Egypte, un navire accoste sur l'île d'Ithaque. L'un des hommes du bateau veut récupérer les armes d'Achille pour soulever la Grèce contre Rome, car la légende raconte qu'elles feront de leur porteur un chef. De son côté, Alix a pour mission de déjouer le complot contre César. " ©Electre2023 Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

