Dédicace de Laura Pasquet Librairie Mollat Bordeaux, 29 novembre 2023, Bordeaux.

Dédicace de Laura Pasquet Mercredi 29 novembre, 16h00 Librairie Mollat

Venez rencontrer Laura Pasquet à l’occasion d’une dédicace de ses livres « Mon carnet de dessin et d’aquarelle » et « Créez votre carnet de souvenirs à l’aquarelle » aux éditions Dessain et Tolra.

Rendez-vous dès 16h à la librairie Mollat, muni de votre billet.

Réservez votre billet : https://my.weezevent.com/dedicace-de-laura-pasquet

Retrouvez les livre :

Mon carnet de dessin et d’aquarelle :

https://urlz.fr/omcj

« Des conseils et des modèles pour s’entraîner à peindre à l’aquarelle. Avec un soufflet pour ranger ses créations à la fin du carnet » ©Electre 2023

Créez votre carnet de souvenirs à l’aquarelle :

https://urlz.fr/omXg

« Organisé en chapitre thématique, cet ouvrage présente les bases du dessin et des techniques pour peindre à l’aquarelle afin de mettre en forme ses souvenirs : mélanger les couleurs, créer des motifs, ajouter des décors, etc. » ©Electre 2023

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1200, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « u00c9Vu00c9NEMENT SUR Ru00c9SERVATION : Venez rencontrer Laura Pasquet u00e0 l’occasion d’une du00e9dicace de son livre « Mon carnet de dessin et d’aquarelle » aux u00e9ditions Dessain et Tolra. Rendez-vous du00e8s 16h u00e0 la librairie Mollat, muni de votre billet. Retrouvez le livre : https://urlz.fr/omcj « Des conseils et des modu00e8les pour s’entrau00eener u00e0 peindre u00e0 l’aquarelle. Avec un soufflet pour ranger ses cru00e9ations u00e0 la fin du carnet » u00a9Electre 2023″, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Du00e9dicace de Laura Pasquet », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1057668.jpeg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/dedicace-de-laura-pasquet », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 628}, « link »: « https://my.weezevent.com/dedicace-de-laura-pasquet »}, {« link »: « https://urlz.fr/omcj »}, {« link »: « https://urlz.fr/omXg »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T16:00:00+01:00 – 2023-11-29T19:00:00+01:00

2023-11-29T16:00:00+01:00 – 2023-11-29T19:00:00+01:00