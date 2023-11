Dédicace de Marie Cresp Librairie Mollat Bordeaux, 18 novembre 2023, Bordeaux.

Dédicace de Marie Cresp Samedi 18 novembre, 15h00 Librairie Mollat

Retrouvez le livre : https://urlz.fr/ofBT

« A travers onze questions le droit est expliqué aux enfants. Chaque question comporte une réponse, une illustration poétique et deux pages de BD. Un sorcier et une sorcière guident l’enfant dans cette aventure à la recherche du monstre caché que l’on peut trouver grâce au « lawrgnon » fourni. Pour que chacun, dès le plus jeune âge, ait conscience de cette dimension de la vie. A partir de 8 ans » ©Electre 2023

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/ofBT »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00