Gironde Dédicace de Maran Hrachyan Librairie Mollat Bordeaux, 11 novembre 2023, Bordeaux. Dédicace de Maran Hrachyan Samedi 11 novembre, 15h00 Librairie Mollat Rendez-vous dès 15h à la librairie Mollat. Retrouvez le livre : https://urlz.fr/nYZa « Jeune parisienne, Brune fait souvent face au regard des hommes qui se retournent sur son passage. Un soir, un copain lui propose de la déposer chez elle après une soirée. Lorsqu’il devient insistant, Brune, acculée, attrape un couteau et le tue en voulant se défendre. Affolée, elle téléphone à son meilleur ami Pacôme. Un engrenage macabre commence alors. » ©Electre 2023 Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/nYZa »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

