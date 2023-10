Dédicace de Benjamin Lacombe et Sébastien Perez Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Dédicace de Benjamin Lacombe et Sébastien Perez Librairie Mollat Bordeaux, 10 novembre 2023, Bordeaux. Dédicace de Benjamin Lacombe et Sébastien Perez Vendredi 10 novembre, 16h00 Librairie Mollat Inscription obligatoire auprès du rayon BD au 05 56 56 40 72

Chaque personne pourra venir avec deux livres au maximum dont une nouveauté obligatoire.

Les auteurs ne pourront réaliser qu’une dédicace dessinée par personne sur un des deux ouvrages. Si vous en achetez ou en avez un autre, il sera uniquement signé.

Les livres seront proposés à la vente sur place.

Pour garantir votre dédicace, merci de vous présenter à 16h à la librairie Mollat, 15 rue Vital Carles. Retrouvez les livres : « Histoire des femmes samurai » : https://urlz.fr/nH8r

« Recueil d’histoires et de légendes illustrées issues du folklore japonais, retraçant les destins de femmes guerrières qui se sont battues pour l’égalité dans une société japonaise conservatrice. » ©Electre 2023 « Charlock » tome 6 : https://urlz.fr/nH8E

« En vacances à Appenzell, en Suisse, Charlock et Magali la souris enquêtent sur un monstre qui sème la terreur dans la vallée. » ©Electre 2023 Rendez-vous dès 16 heures à la Librairie Mollat. Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/nH8r »}, {« link »: « https://urlz.fr/nH8E »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T16:00:00+01:00 – 2023-11-10T19:00:00+01:00

2023-11-10T16:00:00+01:00 – 2023-11-10T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Librairie Mollat Adresse 89 rue Porte Dijeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Librairie Mollat Bordeaux latitude longitude 44.840791;-0.578813

Librairie Mollat Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/