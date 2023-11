Dédicace de Timothée de Fombelle Librairie Mollat Bordeaux, 8 novembre 2023, Bordeaux.

« Tobie Lolness, un millimètre et demi, appartient au peuple du grand chêne. Le père de Tobie, savant génial et sage, a refusé de livrer le secret d’une invention pour transformer la sève de l’arbre en énergie motrice. Furieux, le Grand Conseil a condamné les Lolness à l’exil dans les basses branches, territoire sauvage. Tobie y rencontre Elisha. Prix Tam-Tam Je bouquine 2006 et prix Sorcières 2007. » ©Electre 2023

« Au printemps 1787, Alma et Joseph Mars sont sur une île des Caraïbes entourés de pirates. Sur les traces du navire La Douce Amélie et de son trésor, Alma n’en oublie pas pour autant sa quête première, celle de retrouver son petit frère Lam. Alors que leurs chemins se séparent, Alma et Joseph découvrent ce qui les unit. » ©Electre 2023

Rendez-vous dès 14 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T17:00:00+01:00

