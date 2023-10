Dédicace de Lolita Couturier Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Dédicace de Lolita Couturier Librairie Mollat Bordeaux, 4 novembre 2023, Bordeaux. Dédicace de Lolita Couturier Samedi 4 novembre, 15h00 Librairie Mollat Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat Retrouvez le livre : https://urlz.fr/nYPT « Le jour où Tom est bannie sans explication de sa cité fortifiée, elle doit survivre dans un monde dévasté par la guerre et grouillant d’humains contaminés. Accompagnée par une mystérieuse enfant muette du nom de Lélé, elle entame un périple pour rejoindre une nouvelle ville où elles pourront être en sécurité. Il faut faire vite car Tom est enceinte. » ©Electre 2023 Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/nYPT »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

