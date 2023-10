Dédicace de Renaud Roche et Laurent Hopman Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Dédicace de Renaud Roche et Laurent Hopman Librairie Mollat Bordeaux, 28 octobre 2023, Bordeaux. Dédicace de Renaud Roche et Laurent Hopman Samedi 28 octobre, 15h00 Librairie Mollat Retrouvez le livre : https://urlz.fr/o4IU

« Scrupuleusement fidèle à la réalité historique, méticuleusement documenté, Les Guerres de Lucas met en scène l’épopée de George Lucas, enfant rebelle passé à côté de la mort, prodige du nouvel Hollywood et visionnaire indomptable. Une exploration inédite des coulisses de Star Wars, de l’enfer du casting au tournage cauchemardesque, où querelles entre acteurs, histoire d’amour secrète et désastres en pagaille jalonnent le quotidien. Un bourbier gigantesque dont sortira pourtant une œuvre majeure qui changera à jamais le septième art. Les Guerres de Lucas est une plongée en apnée dans les affres de la création, intense et poignante, mais drôle malgré tout. Making of ultime, success-story jouissive et leçon de cinéma, une ode à la magie de l’enfance et à la persévérance. » ©Electre 2023

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat. Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/o4IU »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T15:00:00+02:00 – 2023-10-28T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Librairie Mollat Adresse 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Librairie Mollat Bordeaux latitude longitude 44.840868;-0.578647

