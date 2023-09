Dédicace de Laurent Dagenais Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Dédicace de Laurent Dagenais Librairie Mollat Bordeaux, 11 octobre 2023, Bordeaux.

« Après avoir fait saliver toute la Toile avec ses recettes décadentes, le créateur de contenu Laurent Dagenais nous offre Toujours faim!, un accès direct et décomplexé à tous ses secrets culinaires. À travers 70 recettes vibrantes de saveurs, dont certaines ont contribué à sa popularité fulgurante sur les réseaux sociaux, cet amoureux de la bonne chère nous propose une cuisine généreuse qui épatera les foodies : lapin à la moutarde, pieuvre grillée à la méditerranéenne, tartare de bœuf aux bourgots, sandwich Montecristo, truite arc-en-ciel en croûte de sel… Magnifiquement illustré, l’ouvrage empreint d’humour est un ajout essentiel à toute collection de livres de cuisine. » ©Electre 2023

Rendez-vous dès 16 heures à la Librairie Mollat. Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux

2023-10-11T16:00:00+02:00 – 2023-10-11T19:00:00+02:00

