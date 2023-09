Dédicace de Blanche Sabbah Librairie Mollat Bordeaux, 23 septembre 2023, Bordeaux.

Dédicace de Blanche Sabbah Samedi 23 septembre, 15h00 Librairie Mollat

Dédicace sur tickets limités distribués en librairie au moment de l’événement.

Une dédicace par personne au choix entre « Mythes et Meufs tome 2 » aux éditions Dargaud et « Histoire de France au féminin » aux éditions Casterman.

Retrouvez les livres :

« Mythes et Meufs tome 2 » :

https://urlz.fr/mKP7

« Suite de cette série qui décortique les mythes, les contes, les textes bibliques et les dessins animés en interrogeant le rôle de la femme et la façon dont ces récits ont participé à l’éducation patriarcale au cours des siècles. 21 nouvelles figures sont ici présentées, parmi lesquelles Belle, Circé, Mulan, lady Macbeth, Barbie, Esmeralda, la Schtroumpfette, Daenerys Targaryen et la Vierge Marie. »©Electre 2023

« Histoire de France au féminin » :

https://cutt.ly/LwtzPWfa

« La grand-mère de Chloé et Jules leur raconte la place des femmes dans l’histoire, des hypothèses sur leur rôle au cours de la préhistoire aux luttes contemporaines post-#metoo. » ©Electre 2023

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/mKP7 »}, {« link »: « https://cutt.ly/LwtzPWfa »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T15:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00

2023-09-23T15:00:00+02:00 – 2023-09-23T18:00:00+02:00