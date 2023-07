Jeu de piste avec Malice et Réglisse Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Jeu de piste avec Malice et Réglisse Librairie Mollat Bordeaux, 8 juillet 2023, Bordeaux. Jeu de piste avec Malice et Réglisse 8 juillet – 3 septembre Librairie Mollat Nous te proposons un jeu de piste dans la librairie qui te mènera sur la piste d’un mot secret.Au fil de ton enquête, de petites énigmes te seront proposées pour parfaire tes talents d’enquêteurs.

Jeu en autonomie, disponible selon les horaires d’ouverture du magasin du 08/07/2023 au 03/09/2023.

Rendez-vous directement au rayon jeunesse pour récupérer le livret de jeu. Sans réservation.

Pour les enfants de 6 à 10 ans. Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T20:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Librairie Mollat Adresse 89 rue Porte Dijeaux Ville Bordeaux

