Dédicace de Delphine Panique Librairie Mollat Bordeaux, 24 juin 2023, Bordeaux.

Dédicace de Delphine Panique Samedi 24 juin, 15h00 Librairie Mollat

Retrouvez le livre : https://urlz.fr/lFLH

« Dix histoires mettant en scène des travailleuses saisonnières dans un monde poétique et fantaisiste. Parmi elles, Plopine, Raoula ou encore la jeune Flippa, qui ont quitté leur foyer et leur pays d’origine pour un travail de misère le temps d’une saison, connaissent l’épuisement, les tâches ingrates, le mal du pays et l’absence des êtres chers tout en vivant des moments forts de solidarité. » ©Electre 2023

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T15:00:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00

