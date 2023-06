Atelier psycho : Les bêtises Librairie Mollat Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Atelier psycho : Les bêtises Librairie Mollat Bordeaux, 17 juin 2023, Bordeaux. Atelier psycho : Les bêtises Samedi 17 juin, 10h30 Librairie Mollat « Pourquoi je n’aime pas obéir? », « C’est quoi être responsable? »,« Pourquoi je fais des bêtises alors que je sais que je ne dois pas? », « ça sert à quoi les règles? » telles sont les questions qui pourront être abordées.

Nous proposons d’échanger en petit groupe pour trouver des pistes de réponses et des clefs qui aident à dédramatiser.

L’atelier sera animé par Carine Simonet, psychologue clinicienne qui exerce auprès d’enfants dans un centre de santé mentale infantile et en libéral depuis 25 ans.

Elle est l’autrice de plusieurs livres aux éditions Larousse, dont « Les bêtises, tu veux qu’on en parle ? » Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T10:30:00+02:00 – 2023-06-17T11:30:00+02:00

