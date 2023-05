Atelier psycho : L’amour, tu veux qu’on en parle ? Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Atelier psycho : L’amour, tu veux qu’on en parle ? Librairie Mollat, 3 juin 2023, Bordeaux. Atelier psycho : L’amour, tu veux qu’on en parle ? Samedi 3 juin, 10h30 Librairie Mollat Age 7/11 ans, 8 enfants par atelier. Ça fait comment d’être amoureux? Quelle est la différence entre l’amour et l’amitié? C’est quoi un chagrin d’amour? Pourquoi je me sens seule sans amoureux ? Les enfants nous interpellent sur ce grand sujet qu’est l’amour. Cet atelier propose de réfléchir à toutes ces questions et de chercher ensemble des pistes pour y répondre. Tu aimes échanger et les activités créatives, alors inscris-toi ! L’atelier sera animé par Carine Simonet, psychologue clinicienne qui exerce auprès d’enfants dans un centre de santé mentale infantile et en libéral depuis 25 ans. Elle est l’autrice de plusieurs livres aux éditions Larousse, dont « L’amour, tu veux qu’on en parle ? ». Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

