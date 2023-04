Dédicace de Bernard Werber Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Dédicace de Bernard Werber Librairie Mollat, 12 mai 2023, Bordeaux. Dédicace de Bernard Werber Vendredi 12 mai, 16h00 Librairie Mollat Retrouvez les livres : « Sa majesté des chats « : https://urlz.fr/l6P8

« Dans un futur proche, à Paris, une centaine de chats et d’humains dirigés par une chatte nommée Bastet tentent de résister à une invasion de rats. Perché sur l’épaule de sa maîtresse Nathalie, le félin cherche des alliés auprès des autres espèces animales. » ©Electre 2023 « La diagonale des reines » : https://urlz.fr/l6Pc

« Nicole, fille d’un milliardaire, a fait allégeance au bloc communiste et soutient l’IRA. Monica est surdouée mais inadaptée à la vie en société. Les deux femmes s’affrontent à l’échelle de la planète et appliquent leur génie des échecs à l’ensemble des humains. Une fresque romanesque qui s’étend de 1970 aux années 2050. » ©Electre 2023 Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat. La dédicace se fera sur tickets distribués dans la librairie au moment de l’événement. Venez également assister au spectacle de Bernard Werber au Fémina le vendredi 12 mai à 20h : https://urlz.fr/lxku Librairie Mollat 89 rue Porte Dijeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://urlz.fr/l6P8 »}, {« link »: « https://urlz.fr/l6Pc »}, {« link »: « https://urlz.fr/lxku »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Roberto Frankenberg

